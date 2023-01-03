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Сегодня, 17:56

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла классическую «разделку» на 10 км на этапе «Тур де Ски»

Руслан Минаев
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Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 24.53,3

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 16,6

3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 18,1

4. Тириль Венг (Норвегия) — 20,0

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 40,7

6. Катарина Хенниг (Германия) — 41,2

7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 43,3

8. Силье Теодорсен (Норвегия) — 46,9

9. Эва Уревц (Словения) — 51,5

10. Хайди Венг (Норвегия) — 55,9

Фрида Карлссон
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