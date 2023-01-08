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Сегодня, 14:47

Шведка Фрида Карлссон стала победительницей «Тур де Ски» 2023 года

Виктория Кравченко
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Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла многодневку «Тур де Ски». Второй в общем зачете соревнований стала финка Кертту Нисканен, которая благодаря финальному забегу в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.

В финальном забеге в гору Карлссон заняла 15-е место, Нисканен прибежала 4-й, а старшая из сестер Венг расположилась на 10-м месте.

Российские спортсмены не участвуют в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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