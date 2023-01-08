Шведка Фрида Карлссон стала победительницей «Тур де Ски» 2023 года

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла многодневку «Тур де Ски». Второй в общем зачете соревнований стала финка Кертту Нисканен, которая благодаря финальному забегу в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.

В финальном забеге в гору Карлссон заняла 15-е место, Нисканен прибежала 4-й, а старшая из сестер Венг расположилась на 10-м месте.