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Сегодня, 20:03

Шведка Эбба Андерссон из-за положительного теста на COVID-19 пропустит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

Иван Шитик
Корреспондент
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Шведка Эбба Андерссон из-за положительного теста на COVID-19 пропустит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает NRK.

Спортсменка почувствовала недомогание, а затем ее тест на COVID-19 дал положительный результат. Андерссон на тот момент уже находилась в Бейтостелене вместе с национальной командой.

В данный момент шведка находится на изоляции и в ближайшее время вернется домой.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостелене пройдет с 9 по 11 декабря.

Коронавирус
Эбба Андерссон
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