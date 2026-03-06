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6 марта, 14:00

Лыжник Волков: «Странно поддерживать отстранение американских спортсменов, если мы за возвращение россиян»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский лыжник Сергей Волков в интервью «СЭ» высказался о дискуссии вокруг требований отстранить США и Израиль от спортивных соревнований после начала военной операции против Ирана.

— Согласен, своя игра там ведется. Сейчас же США начали, как говорят, свою СВО против Ирана, и люди задают вопрос: почему американцев не отстранили? Закономерный вопрос, логика тут есть. Но Джессика Диггинс еще перед Олимпиадой сказала, что представляет американский народ и не имеет отношения к действиям государства. Некоторые спортсмены критиковали Трампа за действия агентов ICE. И как ты им предъявишь и отстранишь? Представить, что такое скажет российский спортсмен, невозможно.

Это неправильно, что наши не выступают. Международные федерации по сути скатываются в вопрос, виновен ли конкретно ты в чем-то. И это странно. Но так же странно поддерживать отстранение США, если мы за возвращение россиян.

Сергей Волков.«Странно поддерживать отстранение США, если ты за возвращение россиян». Огонь от нашего лыжника Волкова

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Сергей Волков
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