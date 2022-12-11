Сборные Норвегии заняли два первых местах в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Бейтостолене
11 декабря в норвежском Бейтостолене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла смешанная эстафета.
Два первых места заняли команды из Норвегии. На первой строчке оказался квартет в составе Лотты Венг, Микаэля Гуннюльфсена, Силье Теодорсена, Симена Хегстада Крюгера. Второй результат показала четверка в составе Анне Кьерсти Калво, Мартина Ниенге, Хайди Венг и Эмиля Иверсена.
Третий результат показала сборная Швеции (Майя Далквист, Вильям Поромаа, Фрида Карлссон, Калле Халварссон).
Лыжные гонки
Кубок мира-2022/23
3-й этап
Бейтостолен, Норвегия
Смешанная эстафета
1. Норвегия-2 (Лотта Венг, Микаэль Гуннюльфсен, Силье Теодорсен, Симен Хегстад Крюгер) — 54.04,0
2. Норвегия-1 (Анне Кьерсти Калво, Мартин Левстрем Ниенге, Хайди Венг, Эмиль Иверсен) — отставание 5,5 секунды
3. Швеция-1 (Майя Далквист, Вильям Поромаа, Фрида Карлссон, Калле Халварссон) — 6,5
4. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Пертту Хювяринен, Кертту Нисканен, Йони Мяки) — 45,5
5. Франция (Дельфин Клодель, Тео Шели, Флора Дольчи, Жюль Шаппа) — 47,9