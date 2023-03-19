Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на 13-м этапе Кубка мира

Сборная Швеции одержала победу в смешанной эстафете на 13-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция).

В составе команды выступали Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер и Юнна Сундлинг. Они прошли дистанцию за 45 минут и 11,5 секунд.

Вторыми пришли норвежские спортсмены с отставанием в 4,6 секунды. Третье место заняли команда сборной Германии (+6,4).

Лыжные гонки.

Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Швеция (Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Юнна Сундлинг) — 45.11,5.

2. Норвегия (Мартин Левстрем Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво) — отставание 4,6 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль) +6,4.