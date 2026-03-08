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8 марта, 17:49

Коростелев: «Получится ли у меня обойти Клебо? Конечно»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский лыжник Савелий Коростелев выразил уверенность в том, что в будущем сможет побеждать норвежца Йоханнеса Клебо.

В субботу, 8 марта, 23-летний лыжник впервые в карьере поднялся на подиум Кубка мира, завоевав бронзу в классической разделке на 10 км в финском Лахти. Коростелев уступил Клебо 33,9 секунды.

«Мой уровень сейчас — это третье место среди всех сильнейших. Никто же не пропускал? И я надеюсь, что в следующем сезоне подиум станет чем-то нормальным, перестанет быть сюрпризом или чем-то, что бывает только по праздникам. Получится ли у меня обойти Йоханнеса Клебо? Конечно (улыбается)», — приводит слова Коростелева телеканал Viaplay.

Коростелев выступает на международных стартах в нейтральном статусе после того, как Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила его до соревнований в 2025 году. На Олимпиаде-2026 в Италии россиянин был четвертым в скиатлоне и пятым в марафоне.

Савелий Коростелев и&nbsp;Дарья Непряева.Прекрасный день для российских лыжников. Коростелев впервые выиграл медаль на Кубке мира, а Непряева пришла четвертой

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Йоханнес Клебо
Савелий Коростелев
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