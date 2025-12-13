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13 декабря 2025, 17:54

Коростелев — о первом старте на Кубке мира: «Это был отстой»

Алина Савинова
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Давосе.

22-летний спортсмен занял 52-е место и не вышел в четвертьфинал, однако смог завоевать квоту на участие в Олимпиаде-2026.

«Это был отстой (смеется). Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня он был очень трудным, особенно последние 30 секунд — тогда ноги просто горели. Я буду готовиться к «Тур де Ски», особенно к этапам в Италии. Надеюсь, там будет лучше, чем сегодня», — приводит VG слова Коростелева.

Также россиянин рассказал о своих целях на Олимпийские игры в Италии.

«Конечно, медаль, но трудно сказать, в какой именно гонке. Реальна ли медаль? Я надеюсь на это», — добавил он.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года. 10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой организации.

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Савелий Коростелев
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