Коростелев заявил, что на Кубке мира дружелюбная атмосфера

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об атмосфере на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

В субботу 22-летний спортсмен занял 52-е место в квалификации спринта и не вышел в четвертьфинал. Однако россиянин смог завоевать квоту на участие в Олимпиаде-2026. Для Коростелева спринт в Давосе стал дебютной гонкой на Кубке мира.

«Здесь только я, Дарья [Непряева] и один сервисмен. Но атмосфера исключительно дружелюбная. Все здороваются, некоторые подходят поговорить. Никаких проблем нет, хотя я немного стесняюсь», — цитирует Коростелева SVT.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой организации. В воскресенье они выступят в гонках на 10 км с раздельным стартом.