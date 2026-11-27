«Поставили норвежек на место»: NRK оценил выступление Терентьевой на Кубке мира

Норвежское издание NRK опубликовало материал о выступлении российской лыжницы Натальи Терентьевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Публикация вышла под заголовком «Россияне ответили на отстранение: поставили норвежек на место».

Терентьева заняла четвертое место, опередив всех представительниц Норвегии. Двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг, работающий комментатором, заявил, что россиянка «громко вернулась на Кубок мира». Бывший норвежский лыжник Фредрик Эукланн назвал ее результат «удивительным».

Победу в гонке одержала шведка Эбба Андерссон, преодолевшая дистанцию за 25 минут 19,4 секунды.