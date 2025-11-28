Клебо стал вторым в классической разделке на Кубке мира в Руке
Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге выиграл гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира-2025/26 в Руке (Финляндия).
Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 30,8 секунды.
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо занял второе место с отставанием на 2,1 секунды. Третьим стал Мика Фермойлен из Австрии (+4,2).
Российские и белорусские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с весны 2022 года.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап, Рука (Финляндия)
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль (топ-6)
1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 22.30,8
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +2,1
3. Мика Фермойлен (Австрия) — +4,2
4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — +10,3
5. Ииво Нисканен (Финляндия) — +12,0
6. Эрик Валнес (Норвегия) — +12,1