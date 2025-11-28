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28 ноября 2025, 16:39

Клебо стал вторым в классической разделке на Кубке мира в Руке

Алина Савинова

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге выиграл гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира-2025/26 в Руке (Финляндия).

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 30,8 секунды.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо занял второе место с отставанием на 2,1 секунды. Третьим стал Мика Фермойлен из Австрии (+4,2).

Российские и белорусские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с весны 2022 года.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап, Рука (Финляндия)

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль (топ-6)

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 22.30,8

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +2,1

3. Мика Фермойлен (Австрия) — +4,2

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — +10,3

5. Ииво Нисканен (Финляндия) — +12,0

6. Эрик Валнес (Норвегия) — +12,1

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Йоханнес Клебо
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