Панжинский назвал очевидный плюс отсутствия международных стартов для наших лыжников

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) Александр Панжинский считает, что российские лыжники не потеряют конкурентоспособность на международном уровне даже в случае двух лет отсутствия на этапах Кубка мира.

«Пока никаких проблем нет, — сказал «СЭ» Александр Панжинский. — Ребята соревнуются в том же режиме, как на Кубке мира. Конкуренция отличная. Потеря одного года, даже двух лет никак не скажется. Если отстранение продлится три-четыре года и более, то будет просадка. Но я надеюсь, что мы вернемся значительно раньше. Положительные порывы ветра уже пошли.

При этом во внутренних стартах есть и очевидный плюс. Второй состав получил возможность соревноваться с лучшими спортсменами нашей страны. Раньше они видели их раз в год, так как лидеры уезжали на Кубки мира, ЧМ, Олимпиаду. То есть, был один шанс побороться с Большуновым или Непряевой — на чемпионате России.

Сейчас на каждом старте они могут сравнивать себя с ними. И если на одном этапе ты можешь не попасть в пик формы, не подготовить самые лучшие лыжи, то сейчас по ходу сезона ты можешь полноценно сравнить свой уровень с лучшими. А наши лидеры — это топовые спортсмены в мире. Во многом из-за этого средний уровень лыжных гонок вырастет. Да, для наших лидеров это не лучшая ситуация. Они в расцвете сил и сейчас должны бороться за Большой хрустальный глобус и золотые медали ЧМ, но выбирать не приходится».

Ранее Панжинский объяснил, почему в FIS не торопятся возвращать российских спортсменов на международные соревнования.