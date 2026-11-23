Организаторы этапа Кубка мира в Германии готовы допустить российских лыжников к соревнованиям

Управляющий директор компании Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH, организующей этапы Кубка мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, Флориан Штерн подтвердил, что российские спортсмены могут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе — но при одном условии, которое от организаторов не зависит.

«Как организаторы этапов Кубка мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе, мы руководствуемся правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В соответствии с этими правилами российские и белорусские спортсмены могут участвовать в соревнованиях при условии, что они соответствуют установленным FIS требованиям для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) и включены в соответствующий список», — рассказал Штерн Sport24.

По его словам, Немецкий лыжный союз тоже следует регламенту FIS и по соответствующему запросу подтверждает: участие нейтральных спортсменов на этапах Кубка мира на территории Германии в рамках действующих правил в принципе возможно. А вот дальше полномочия федерации и оргкомитета заканчиваются.

«Выдача виз, необходимых для въезда в Германию, находится исключительно в компетенции уполномоченных государственных органов. Ни Немецкий лыжный союз, ни мы как организаторы не можем повлиять на эти решения. Таким образом, и Немецкий лыжный союз, и мы как организаторы руководствуемся правилами, установленными FIS по данному вопросу», — добавил Штерн.

Накануне FIS отказала в нейтральном статусе Александру Терентьеву, Сергею Ардашеву и Веронике Степановой, а власти Норвегии с 16 ноября ввели прямой запрет на въезд для российских и белорусских профессиональных спортсменов — даже при допуске федераций. На фоне этих событий организатор этапа Кубка мира в Тронхейме уже заявил, что россияне в Норвегию не поедут. Оберстдорф оказался одной из немногих площадок, где двери пока открыты.

По состоянию на середину ноября список нейтральных спортсменов FIS на сезон-2026/27 насчитывает 76 российских лыжников — среди них Денис Спицов, Евгения Крупицкая и Наталья Терентьева. Однако, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в перечне по-прежнему нет.

Этап в Оберстдорфе пройдет 5 и 6 января 2027 года в рамках «Тур де Ски» — в программе гонки 15 км классическим стилем и 5 км свободным.