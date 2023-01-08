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Сегодня, 11:11

Огден заявил, что Клебо выбил его палку на «Тур де Ски»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американец Бен Огден рассказал об инциденте с пятикратным олимпийским чемпионом, норвежцем Йоханнесом Клебо во время масс-старта в классическом стиле на 15 километров в рамках заключительного этапа «Тур де Ски».

На вершине одного из спусков американец поставил палку между лыжами Клебо, из-за чего она сломалась.

«Йоханнес фактически выбил мою палку одним движением. Но все закончилось довольно хорошо, я быстро получил новую. Возможно, это была лишь моя вина. Я не знаю. Он был вовлечен в борьбу, и я тоже был возбужден. Потом он извинился передо мной. Это было действительно приятно», — приводит слова Огдена VG.

Клебо заявил, что не вершинах всегда мало места и важно не терять концентрацию при опускании палки.

«Возможно, это была немного моя вина, но он тоже должен взять часть вины на себя. После гонки я просто извинился», — сказал Клебо.

Источник: https://www.vg.no/sport/i/XbRPEg/klaebo-rekord-vant-sin-sjette-strake-tour-etappe
Бен Огден
Йоханнес Клебо
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