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22 декабря 2025, 14:12

Норвежский журналист Сальведт: «Коростелев и Непряева — хорошие послы новой России»

Сергей Ярошенко

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт рассказал, как российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву приняли на Кубке мира.

«Мне кажется, Коростелев произвел в Давосе очень позитивное впечатление. Он был вежливым, дружелюбным и открытым в общении со всеми. Кроме того, благодаря хорошему знанию английского языка он снял языковой барьер, который часто создает дистанцию или приводит к недопониманию. Он выглядел очень искренним и откровенным, и первые впечатления после возвращения получились для всех позитивными и конструктивными. Все решает коммуникация — и Коростелев это понял.

Безусловно, это хорошие послы новой России — и хочется надеяться, что она скоро придет к миру, чтобы все могли в полной мере радоваться возвращению к международным соревнованиям. Им обоим, вероятно, нужны были эти старты, чтобы снова адаптироваться к уровню соревнований Кубка мира. Изоляция, возможно, обошлась дороже, чем мы ожидали, с точки зрения уровня», — приводит слова Сальтведта РИА «Новости».

Коростелев и Непряева дебютировали на Кубке мира в швейцарском Давосе и завоевали квоты на Олимпиаду-2026 в Италии. Они стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, выступившими на соревнованиях FIS.

Источник: РИА Новости
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Дарья Непряева
Савелий Коростелев
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