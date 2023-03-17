Клебо победил в разделке на 10 км на этапе Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке раздельным стартом на 10 км в 13-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен показал время 23 минуты 55,3 секунды.
Вторым пришел норвежец Мартин Левстрем Ниенге +10,7 секунды. Третьим финишировал его соотечественник Харальд Амундсен +20,7 секунды.
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Лыжные гонки
Кубок мира
13-й этап
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23 минуты 55,3 секунды
2. Мартин Ниенге (Норвегия) +10,7
3. Харальд Амундсен (Норвегия) +20,7 секунды
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