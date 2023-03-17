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17 марта, 16:44

Клебо победил в разделке на 10 км на этапе Кубка мира

Руслан Минаев
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке раздельным стартом на 10 км в 13-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен показал время 23 минуты 55,3 секунды.

Вторым пришел норвежец Мартин Левстрем Ниенге +10,7 секунды. Третьим финишировал его соотечественник Харальд Амундсен +20,7 секунды.

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Лыжные гонки

Кубок мира

13-й этап

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23 минуты 55,3 секунды

2. Мартин Ниенге (Норвегия) +10,7

3. Харальд Амундсен (Норвегия) +20,7 секунды

Йоханнес Клебо
Харальд Амундсен
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