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Сегодня, 16:21

Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Алина Савинова
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

28-летний спортсмен показал время 2 минуты 25,25 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Эрик Валнес с отставанием в 2,01 секунды. Тройку сильнейших замкнул финн Лаури Вуоринен (+3,70).

Женскую спринтерскую гонку выиграла шведка Йоханна Хагстрем (2.49,95). Вторую ступень пьедестала заняла норвежка Юлие Мюре (+0,38), следом расположилась еще одна представительница Швеции Майя Дальквист (+0,83).

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам завершится 1 декабря. В третий соревновательный день спортсмены разыграют медали в масс-стартах свободным стилем.

Йоханнес Клебо
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