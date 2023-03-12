Норвежка Хага стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Норвежская лыжница Рагниль Хага стала победительницей женского марафона на 50 км в свободном стиле на 11-м этапе Кубка Мира в Хольменколлене (Норвегия).
Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 13 минут 36,1 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Астрид Слинд, отстав на 0,3 секунды, третьей стала американка Джесси Диггинс (+0,5).
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1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +0,5.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.
5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.
6. Маргрете Бергане (Норвегия) +6,3.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +23,3.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.31,0.
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