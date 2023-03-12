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Сегодня, 15:03

Норвежка Хага стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Виктория Кравченко
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Рагниль Хага.
Фото Global Look Press

Норвежская лыжница Рагниль Хага стала победительницей женского марафона на 50 км в свободном стиле на 11-м этапе Кубка Мира в Хольменколлене (Норвегия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 13 минут 36,1 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Астрид Слинд, отстав на 0,3 секунды, третьей стала американка Джесси Диггинс (+0,5).

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +0,5.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.

5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.

6. Маргрете Бергане (Норвегия) +6,3.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +23,3.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.31,0.

Рагнхиль Хага
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