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Сегодня, 18:23

Норвежец Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

Алина Савинова
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Йоханнес Дале-Шевдал.
Фото AFP

Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал стал победителем мужской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Дале преодолел дистанцию за 30 минут 38 секунд, допустив два промаха на огневых рубежах. Для него это третья победа в Кубке мира за карьеру.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Серебро у Ветле Шостад Кристиансена (+1,7 секунды, 3 промаха), бронза у Йоханнеса Бе (+2,4 секунды, 2 промаха).

Шестой этап Кубка мира будет проходить с 18 по 21 января в итальянском Антхольце.

Биатлон
Йоханнес Бе
Йоханнес Дале
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