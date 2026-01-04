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4 января, 17:05

Мать Коростелева считает, что ему не хватило сил на финише масс-старта

Анастасия Пилипенко

Мать российского лыжника Савелия Коростелева считает, что он мог упустить призовое место на финише последней гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» из-за нехватки сил после преодоления дистанции с перепадом высот.

«Ему просто банально не хватило сил. Думаю, свою роль сыграло то, что он знал эту трассу только по телевизионным картинкам. Я в свой первый раз так же обманулась: кажется, что финиш, а на самом деле там горка еще дальше идет. Думаю, он так же обманулся, просто не рассчитал перепада, не смог перестроиться, — цитирует Наталью Коростелеву ТАСС. — С подъемом в гору он справился на 100 процентов. Он не побоялся, пошел вперед и поддержал ход, потом, видимо, понял, что темп для него высоковат, и пошел в своем ритме. Он этот темп выдержал, действовал смело, дерзко, молодец».

22-летний Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял по итогам масс-старта четвертое место. Норвежец Эмиль Иверсен обогнал россиянина за несколько метров до финиша.

В общем зачете «Тур де Ски» Коростелев расположился на восьмом месте.

Источник: ТАСС
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Наталья Коростелева
Савелий Коростелев
Тур де Ски
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