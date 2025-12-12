Дальквист и Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Юнна Сундлинг стали победительницами командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Давосе (Швейцария).

Дальквист и Сундлинг показали время 15 минут 34,77 секунды.

Второе место заняли норвежки Кристин Фоснес и Кристин Ставос Шистад, отстав на 3,26 секунды. Третьими стали их соотечественница Астрид Ойре Слинн и Матильда Мюрвольд с отставанием 3,46 секунды.

Кубок мира

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 15 минут 34,77 секунды

2. Норвегия (Кристин Фоснес, Кристин Ставос Шистад) +3,26

3. Норвегия (Астрид Ойре Слинн, Матильда Мюрвольд) +3,46

4. Германия (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) +3,54

5. Швеция (Эмма Рибом, Линн Сван) +5,79