Лыжи
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

12 декабря 2025, 19:26

Дальквист и Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе

Руслан Минаев

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Юнна Сундлинг стали победительницами командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Давосе (Швейцария).

Дальквист и Сундлинг показали время 15 минут 34,77 секунды.

Второе место заняли норвежки Кристин Фоснес и Кристин Ставос Шистад, отстав на 3,26 секунды. Третьими стали их соотечественница Астрид Ойре Слинн и Матильда Мюрвольд с отставанием 3,46 секунды.

Кубок мира

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 15 минут 34,77 секунды

2. Норвегия (Кристин Фоснес, Кристин Ставос Шистад) +3,26

3. Норвегия (Астрид Ойре Слинн, Матильда Мюрвольд) +3,46

4. Германия (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) +3,54

5. Швеция (Эмма Рибом, Линн Сван) +5,79

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Астрид Слинн
Кристин Остгюлен Фоснес
Кристин Ставос
Лаура Гиммлер
Линн Сван
Майя Дальквист
Матильда Мюрвольд
Эмма Рибом
Юнна Сундлинг
Колетта Ридзек
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости