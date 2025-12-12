Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на третьем этапе Кубка мира в Давосе
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес стали победителями командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Давосе (Швейцария).
Клебо и Вальнес показали время 14 минут и 0,95 секунды.
Второе место заняли итальянцы Элия Барп и Федерико Пеллегрино, отстав на 2,04 секунды. Третьими стали шведы Юхан Хагстрем и Эдвин Ангер с отставанием 2,09 секунды.
Кубок мира
3-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 14 минут 0,95 секунды
2. Италия (Элия Барп, Федерико Пеллегрино) +2,04
3. Швеция (Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер) +2,09
4. Швейцария (Ной Нефф, Яник Рибли) +2,59
5. Финляндия (Лаури Вуоринен, Йони Мяки) +3,21
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