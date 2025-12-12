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12 декабря 2025, 20:05

Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на третьем этапе Кубка мира в Давосе

Руслан Минаев
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес стали победителями командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Давосе (Швейцария).

Клебо и Вальнес показали время 14 минут и 0,95 секунды.

Второе место заняли итальянцы Элия Барп и Федерико Пеллегрино, отстав на 2,04 секунды. Третьими стали шведы Юхан Хагстрем и Эдвин Ангер с отставанием 2,09 секунды.

Кубок мира

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 14 минут 0,95 секунды

2. Италия (Элия Барп, Федерико Пеллегрино) +2,04

3. Швеция (Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер) +2,09

4. Швейцария (Ной Нефф, Яник Рибли) +2,59

5. Финляндия (Лаури Вуоринен, Йони Мяки) +3,21

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Йони Мяки
Йоханнес Клебо
Лаури Вуоринен
Ной Нефф
Федерико Пеллегрино
Эдвин Ангер
Элия Барп
Эрик Вальнес
Яник Рибли
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