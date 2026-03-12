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12 марта, 20:09

Эвенсен стал победителем классического спринта на этапе Кубка мира в Драммене

Руслан Минаев

Норвежский лыжник Ансгар Эвенсен стал победителем классического спринта на этапе Кубка мира. Турнир проходит в Драммене (Норвегия).

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 31,24 секунды.

Второе место занял чешский лыжник Иржи Туз, который отстал на 0,31 секунды. Третьим финишировал норвежец Кристиан Коллеруд (+0,35).

Далее расположились норвежец Харальд Амундсен (+0,43), француз Жюль Шаппаз (0,86) и швед Антон Гран (+49,41), который упал во второй половине дистанции.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который показал лучшее время в квалификации упал в первом полуфинале и не смог выйти в финал.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап. Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 2.31,24

2. Иржи Туз (Чехия) +0,31

3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) +0,35

4. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,43

5. Жюль Шаппаз (Франция) +0,86

6. Антон Гран (Швеция) +49,41

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Ансгар Эвенсен
Иржи Туз
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