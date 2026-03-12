Эвенсен стал победителем классического спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Норвежский лыжник Ансгар Эвенсен стал победителем классического спринта на этапе Кубка мира. Турнир проходит в Драммене (Норвегия).
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 31,24 секунды.
Второе место занял чешский лыжник Иржи Туз, который отстал на 0,31 секунды. Третьим финишировал норвежец Кристиан Коллеруд (+0,35).
Далее расположились норвежец Харальд Амундсен (+0,43), француз Жюль Шаппаз (0,86) и швед Антон Гран (+49,41), который упал во второй половине дистанции.
11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который показал лучшее время в квалификации упал в первом полуфинале и не смог выйти в финал.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап. Драммен, Норвегия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 2.31,24
2. Иржи Туз (Чехия) +0,31
3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) +0,35
4. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,43
5. Жюль Шаппаз (Франция) +0,86
6. Антон Гран (Швеция) +49,41