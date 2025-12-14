Коростелев занял 25-е место в гонке раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе

Россиянин Савелий Коростелев занял 25-е место в гонке раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Давосе (Швейцария).

Коростелев преодолел 10 км за 24 минуты 1,0 секунды.

Победителем стал норвежец Эйнар Эдегар — 22.40,7. Второе место занял его соотечественник Харальд Амундсен, отстав на 11,7 секунды. Третьим стал также норвежец Маттис Стенсхаген +18,8. Лидер сезона Йоханнес Клебо (Норвегия) занял четвертое место +24,1.

13 декабря на спринте Коростелев показал 52-й результат. Россиянин завоевал квоты на участие в Олимпийских играх-2026 в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.