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28 февраля, 17:41

Непряева не смогла выйти в 1/2 финала спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Руслан Минаев

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта на восьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Фалуне (Швеция).

23-летняя спортсменка заняла пятое место в своем забеге, преодолев дистанцию за 3 минуты 6,5 секунды. В общем зачете Непряева стала 29-й.

Лучшее время в этом забеге показала шведка Линн Сван — 3.03,8. Второй стала норвежка Кристине Шистад (3.04,4), третьей финка Ясмин Кяхяря (3.04,7).

Ранее в четвертьфинал не смог выйти Савелий Коростелев, он занял 50-е место в квалификации.

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Дарья Непряева
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