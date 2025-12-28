Коростелев — о непопадании в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»: «Недоволен собой»

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

22-летний спортсмен занял 49-е место и не смог пройти в финальную стадию. Квалификацию выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

«Я остался недоволен собой. На тренировке здесь вроде как все было нормально. Может быть, сыграл сбой небольшой после Давоса, но это уже наш аналитический момент», — сказал Коростелев в интервью «Okko».

В понедельник, 29 декабря, на «Тур де Ски» пройдут женская и мужская индивидуальные гонки. Среди россиян в многодневке также принимает участие Дарья Непряева. Они с Коростелевым выступают в нейтральном статусе.