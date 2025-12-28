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28 декабря 2025, 15:55

Коростелев — о непопадании в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»: «Недоволен собой»

Алина Савинова
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

22-летний спортсмен занял 49-е место и не смог пройти в финальную стадию. Квалификацию выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

«Я остался недоволен собой. На тренировке здесь вроде как все было нормально. Может быть, сыграл сбой небольшой после Давоса, но это уже наш аналитический момент», — сказал Коростелев в интервью «Okko».

В понедельник, 29 декабря, на «Тур де Ски» пройдут женская и мужская индивидуальные гонки. Среди россиян в многодневке также принимает участие Дарья Непряева. Они с Коростелевым выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://t.me/okkowintersport/355
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Савелий Коростелев
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