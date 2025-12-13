13 декабря 2025, 15:15

Кубок мира по лыжным гонкам, спринт у мужчин и женщин: онлайн-трансляция финала

Спринт у мужчин и женщин на Кубке мира состоится 13 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Фото Global Look Press

На третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/26 в субботу, 13 декабря, состоятся спринты. Финальные гонки у женщин начнутся в 18.15 по московскому времени, у мужчин старт запланирован в 18.40 мск.

В соревнованиях принимают участие российские лыжники в нейтральном статусе — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Это первый старт россиян на международной арене почти за три с половиной года, спортсмены имеют шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры-2026.

Трансляция гонок пройдет на онлайн-платформе Okko (смотреть контент стримингового сервиса можно по платной подписке), начало прямого эфира финалов — в 18.15 мск. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований — отдельно для женского спринта и мужского спринта.

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в Давосе (Швейцария), 14 декабря пройдут индивидуальные гонки. Расписание и результаты Кубка мира в полном объеме можно найти в разделе на сайте «СЭ».

Дарья Непряева
Савелий Коростелев
