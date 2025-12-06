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6 декабря 2025, 16:16

Диггинс завоевала золото в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме

Алина Савинова

Американская лыжница Джесси Диггинс стала победительницей скиатлона на втором этапе Кубка мира в Тронхейме.

Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 50 минут 29,5 секунды. Второй финишировала норвежка Хайди Венг, ее отставание составило одну секунду. Бронзу завоевала Эбба Андрессон из Швеции (+2,3 секунды).

Ранее у мужчин в этой дисциплине победил норвежец Йоханнес Клебо. Второе и третье места заняли его соотечественники — Харальд Амундсен и Эмиль Иверсен соответственно.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап. Тронхейм (Норвегия)

Скиатлон

Женщины, топ-6

1. Джесси Диггинс (США) — 50.29,5

2. Хайди Венг (Норвегия) — 1,0

3. Эбба Андрессон (Швеция) — 2,3

4. Моа Илар (Швеция) — 2,7

5. Фрида Карлссон (Швеция) — 2,8

6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — 3,3

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Джессика Диггинс
Эбба Андерссон
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