Диггинс завоевала золото в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме
Американская лыжница Джесси Диггинс стала победительницей скиатлона на втором этапе Кубка мира в Тронхейме.
Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 50 минут 29,5 секунды. Второй финишировала норвежка Хайди Венг, ее отставание составило одну секунду. Бронзу завоевала Эбба Андрессон из Швеции (+2,3 секунды).
Ранее у мужчин в этой дисциплине победил норвежец Йоханнес Клебо. Второе и третье места заняли его соотечественники — Харальд Амундсен и Эмиль Иверсен соответственно.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап. Тронхейм (Норвегия)
Скиатлон
Женщины, топ-6
1. Джесси Диггинс (США) — 50.29,5
2. Хайди Венг (Норвегия) — 1,0
3. Эбба Андрессон (Швеция) — 2,3
4. Моа Илар (Швеция) — 2,7
5. Фрида Карлссон (Швеция) — 2,8
6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — 3,3