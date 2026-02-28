Сван и Клебо стали победителями спринтов на Кубке мира в Фалуне

Шведская лыжница Линн Сван выиграла спринт свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Фалуне.

Олимпийская чемпионка 2026 года преодолела дистанцию в финале за 2 минуты 56,75 секунды. Второй стала норвежка Кристен Шистад, ее отставание составило 0,29 секунды. Тройку призеров замкнула швейцарка Надин Фендрих (+3,73 секунды).

У мужчин победителем спринта стал норвежец Йоханнес Клебо, который финишировал в финале за 2 минуты 42,71 секунды. Второе место занял его соотечественник Ларс Хегген (+0,36 секунды), третье — австриец Беньямин Мозер (+1,63).

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта, а Савелий Коростелев завершил борьбу еще в квалификации.

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