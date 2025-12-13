Сундлинг и Шанава победили в спринтах на Кубке мира в Давосе

Шведская лыжница Йонна Сундлинг одержала победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

В финале спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 31,86 секунды. Второй стала норвежка Матильде Мирвол (отставание — 0,08 секунды), третьей — представительница Швейцарии Надин Фендрих (+2,6 секунды).

У мужчин спринт выиграл француз Люка Шанава, результат которого в финальном забеге составил 2 минуты 17,6 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+0,03 секунды), третье — Оскар Опстад Вике из Норвегии (+1,23). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо впервые с января 2024 года не смог выйти в финал спринта.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступают на Кубке мира в статусе нейтральных спортсменов, не прошли квалификацию. Однако они смогли завоевать квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в спринтерской гонке.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года.