Ниенге победил в разделке на этапе Кубка мира в Давосе, Клебо — пятый

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге стал первым в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

Спортсмен финишировал с временем 55 минут 37,8 секунды.

Второе место занял Ииво Нисканен из Финляндии с отставанием в 13,1 секунды. Тройку призеров замкнул представитель Франции Уго Лапалю (+35,1).

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо показал пятый результат. Он уступил победителю более минуты.