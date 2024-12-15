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Сегодня, 15:11

Ниенге победил в разделке на этапе Кубка мира в Давосе, Клебо — пятый

Алина Савинова
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Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге стал первым в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

Спортсмен финишировал с временем 55 минут 37,8 секунды.

Второе место занял Ииво Нисканен из Финляндии с отставанием в 13,1 секунды. Тройку призеров замкнул представитель Франции Уго Лапалю (+35,1).

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо показал пятый результат. Он уступил победителю более минуты.

Йоханнес Клебо
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