Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Российская лыжница Дарья Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Гонку выиграла норвежка Хейди Венг, которая преодолела дистанцию в 20 км за 54 минуты 42,8 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (отставание — 0,1 секунды), третье — шведка Фрида Карлссон (+0,9 секунды).
Непряева уступила победительнице 15,3 секунды.
Ранее россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в мужском скиатлоне.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
6-й этап. Фалун, Швеция
Женщины, скиатлон, топ-6
1.Хейди Венг (Норвегия) — 54 минуты 42,8 секунды
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,1 секунды
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 0,9
4. Линн Сван (Швеция) — 11,3
5. Дарья Непряева (Россия) — 15,3
6. Кристин Фоснес (Норвегия) — 38,1
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