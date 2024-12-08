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Сегодня, 13:12

Амундсен выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Клебо — восьмой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен завоевал золотую медаль в скиатлоне на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Амундсен преодолел дистанция (2 х 10 км) за 49 минут 20,8 секунды.

Второе место в гонке занял еще один норвежец Ян Томас Йенссен, показавший такое же результат, как и Амундсен. Победитель гонки был определен только по результатам фотофиниша.

Третьим стал Мартин Нюэнгет (Норвегия). Йоханнес Клебо (+9,4) расположился на 8-й строчке.

8 декабря также пройдет скиатлон у женщин. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап Лиллехаммер (Норвегия)

Скиатлон (2 х 10 км). Мужчины

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 49 минут 20,8 секунды

2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 49.20,8

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) +0,2

...

8. Йоханнес Клебо (Норвегия) +9,4

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Харальд Амундсен
Ян Томас Йенссен
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