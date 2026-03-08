Коростелев завоевал бронзу в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Савелий Коростелев занял третье место в гонке на 10 км классическим стилем на 9-м этапе Кубка мира в Лахти.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 33,9 секунды.

Второе место занял также представитель Норвегии Мартин Нюэнгет с отставанием в 22,1 секунды.

12 марта у мужчин пройдет спринт на этапе в норвежском Драммене. Начало — в 16.35 по московскому времени.

Кубок мира-2025/26

Лахти

Гонка на 10 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6.

2. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1.

3. Савелий Коростелев (Россия) +33,9

4. Арси Руусканен (Финляндия) +40,9.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.

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