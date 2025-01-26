Клебо выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 53 минуты 2,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Ивер Андерсен, отставший от лидера на 1,3 секунды. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Дидрик Тенсет (+1,9).

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап. Энгадин

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 53.02,8

2. Ивер Андерсен (Норвегия) — +1,3

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) — +1,9

4. Пол Голберг (Норвегия) — +8,1

5. Мартин Киркеберг (Норвегия) — +8,9

6. Андреас Рее (Норвегия) — +8,9