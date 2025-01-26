Лыжи
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 16:09

Клебо выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 53 минуты 2,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Ивер Андерсен, отставший от лидера на 1,3 секунды. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Дидрик Тенсет (+1,9).

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап. Энгадин

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 53.02,8

2. Ивер Андерсен (Норвегия) — +1,3

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) — +1,9

4. Пол Голберг (Норвегия) — +8,1

5. Мартин Киркеберг (Норвегия) — +8,9

6. Андреас Рее (Норвегия) — +8,9

Йоханнес Клебо
Читайте также
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости