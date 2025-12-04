Кубок мира по лыжным гонкам: где смотреть трансляции гонок сезона-2025/26

В Кубке мира по лыжным гонкам запланированы 12 этапов

Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2025/26 проходит с 28 ноября.

Этапы КМ принимают: Рука (Финляндия), Тронхейм (Норвегия), Давос (Швейцария), Толбах (Италия, в рамках Тур де Ски), Валь ди Фиемме (Италия, в рамках Тур де Ски), Оберхоф (Германия), Гомс (Швейцария), Фалун (Швеция), Лахти (Финляндия), Драммен (Норвегия), Осло (Норвегия), Лейк-Плэсид (США).

В сезоне-2024/25 победу в общем зачете среди мужчин одержал норвежец Йоханнес Клебо. У женщин первой стала представительница США Джессика Диггинс.

В прямом эфире гонки Кубка мира показывает онлайн-платформа Okko.

Следить за результами и обзорами Кубка мира можно на сайте «СЭ» в разделе о лыжных гонках.