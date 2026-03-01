Кубок мира по лыжным гонкам, этап в Фалуне: онлайн-трансляция скиатлона
Мужской и женский скиатлон на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет в Фалуне 1 марта
Мужской и женский скиатлон в рамках 8-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Фалуне (Швеция) в воскресенье, 1 марта. В соревнованиях примут участие российские лыжники в нейтральном статусе Савелий Коростелев и Дарья Непряева. «СЭ» публикует расписание гонок.
Расписание Кубка мира по лыжным гонкам на 1 марта
14.30. Мужчины. Скиатлон, 10 км+10 км
18.05. Женщины. Скиатлон, 10 км+10 км
Время начала гонок — московское.
Где смотреть трансляции
В России в прямом эфире трансляцию Кубка мира можно смотреть на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
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