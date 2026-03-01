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1 марта, 11:30

Кубок мира по лыжным гонкам, этап в Фалуне: онлайн-трансляция скиатлона

Мужской и женский скиатлон на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет в Фалуне 1 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Мужской и женский скиатлон в рамках 8-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Фалуне (Швеция) в воскресенье, 1 марта. В соревнованиях примут участие российские лыжники в нейтральном статусе Савелий Коростелев и Дарья Непряева. «СЭ» публикует расписание гонок.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам на 1 марта

14.30. Мужчины. Скиатлон, 10 км+10 км

18.05. Женщины. Скиатлон, 10 км+10 км

Время начала гонок — московское.

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляцию Кубка мира можно смотреть на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок мира по лыжным гонкам 2026: актуальная информация, общий зачет, календарь, новости и статьи

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Дарья Непряева
Савелий Коростелев
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