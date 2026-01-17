Лыжи
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

17 января, 19:51

Сундлинг выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, у мужчин победил Хегген

Юнна Сундлинг.
Фото AFP

Шведская лыжница Юнна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2025/26 в Оберхофе (Германия).

В финальном забеге спортсменка прошла дистанцию за 2 минуты и 43,79 секунды. Второе место заняла немка Колетта Ридзек (отставание +0,71 секунды), на третьей строчке — соотечественница Сундлинг, Майя Дальквист (+2,54).

У мужчин первое место в финале занял норвежец Ларс Хегген, который прошел дистанцию за 2 минуты и 25,83 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,32), на третьей строчке — еще один представитель Норвегии Эвен Нортуг (+1,56).

В воскресенье, 18 января на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдут заключительные гонки у мужчин и женщин — 10 км классическим стилем.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юнна Сундлинг
Ларс Хегген
Читайте также
Сын Бекхэма объявил о разрыве отношений с родителями
Нападающий «Колорадо» Ничушкин получил травму в ДТП
Трамп выступил с речью на ВЭФ в Давосе. Главное
Пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой помощи
Европейские сборные рассматривают бойкот ЧМ-2026, ФИФА тревожно молчит. Что происходит вокруг Кубка мира
Путин потребовал оперативно запустить систему выплаты единого пособия для семей
Популярное видео
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
У «Драконов» новый тренер
У «Драконов» новый тренер
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Что происходит в московском «Динамо»?
Что происходит в московском «Динамо»?
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Коростелев и Непряева не примут участие в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Кубок мира по лыжам, этап в Оберхофе: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости