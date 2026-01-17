Сундлинг выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, у мужчин победил Хегген

Шведская лыжница Юнна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2025/26 в Оберхофе (Германия).

В финальном забеге спортсменка прошла дистанцию за 2 минуты и 43,79 секунды. Второе место заняла немка Колетта Ридзек (отставание +0,71 секунды), на третьей строчке — соотечественница Сундлинг, Майя Дальквист (+2,54).

У мужчин первое место в финале занял норвежец Ларс Хегген, который прошел дистанцию за 2 минуты и 25,83 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,32), на третьей строчке — еще один представитель Норвегии Эвен Нортуг (+1,56).

В воскресенье, 18 января на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдут заключительные гонки у мужчин и женщин — 10 км классическим стилем.