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Сегодня, 19:16

Слинд выиграла масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежская лыжница Астрид Слинд стала победительницей масс-старта на седьмом этапе Кубка мира-2024/25 в Энгадине.

36-летняя спортсменка преодолела дистанцию 20 км за 57 минут 12,7 секунды.

Второй финишировала еще одна норвежка Нора Саннес, отставшая от лидера на 3,6 секунды. Тройку призеров замкнула Йонна Сундлинг из Швеции (+20,2).

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап. Энгадин

Масс-старт. Женщины

1. Астрид Слинд (Норвегия) — 57.12,7

2. Нора Саннес (Норвегия) — +3,6

3. Йонна Сундлинг (Швеция) — +20,2

4. Анна Кьерсти Калво (Норвегия) — +21,1

5. Джессика Диггинс (США) — +21,2

6. Флора Дольчи (Франция) — +30,4

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Клебо выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине

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