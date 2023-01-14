Крамер объяснил, что можно сделать со сборной Норвегии ради популяризации лыжных гонок

Маркус Крамер, немецкий тренер сборной России в 2010-2022 годах, а ныне наставник итальянцев, в интервью «СЭ» высказался за уменьшение квоты сборной Норвегии на международных стартах.

— Если не брать Норвегию и Россию — что может быть сделано для спасения европейских и вообще мировых лыж? У вас есть какой-то план для FIS?

— Во-первых, FIS хорошо бы посмотреть на биатлон, где федерация поддерживает малые нации деньгами, тренерами, инвентарем, чтобы они росли. Нам нужно то же самое — чтобы в соревнованиях участвовало не 10-12 стран, а хотя бы 20. Лыжи — спорт для всех. FIS может и даже должна делать больше в этом направлении.

Во-вторых, вы наверняка слышали о дискуссии про квоты на этапах Кубка мира. Извините, мы не должны постоянно смотреть на биатлон, но хорошо, чтобы максимальная квота составляла шесть человек, как у них. У нас в Италии проблема с тем, чтобы привезти пять конкурентоспособных лыжников. А Норвегия, как и Россия, имеют обойму из 20 спортсменов. Если квоту снизят, то стоит организовать некий FIS Cup, турнир для вторых сборных, который тоже есть в биатлоне. Лыжам нужна вторая лига, чтобы молодые лыжники развивались.

— Вы же слышали, что вам ответили Клебо и норвежцы. Мол, когда итальянцы выигрывают, хорошо быть итальянцем, но об этом никто не говорит.

— Конечно, мне понравилась гонка в Валь-ди-Фьемме, когда Моччелини взял бронзу. Люди на трассе так его поддерживали! Но это лишний раз доказывает, что нам нужны разные сборные. Германия, Чехия, Польша, Швейцария, Австрия. Да много хороших стран, и они должны получать больше поддержки от FIS.