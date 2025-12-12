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12 декабря 2025, 18:59

Коростелев — о допуске на Кубок мира: «Хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился эмоциями от допуска на международные соревнования.

«Если честно, сам не совсем понимаю, насколько хорош сейчас мой уровень и насколько высок уровень в России. Но дело в том, что хочу обойти не только Клебо — хочу обойти всех», — приводит слова Коростелева Adressa.

22-летний Коростелев является победителем и призером этапов Кубка России, двукратным чемпионом России 2024 года и двукратным победителем чемпионата страны-2025.

10 декабря стало известно, что Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

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Йоханнес Клебо
Савелий Коростелев
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