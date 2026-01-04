Коростелев удивился болельщикам с российскими флагами на «Тур де Ски»

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что был очень удивлен, увидев болельщиков с российскими флагами во время награждения после заключительной гонки многодневки «Тур де Ски».

«Я увидел это после церемонии награждения. Я был очень удивлен», — цитирует Коростелева газета Expressen.

«Тот факт, что у кого-то из зрителей есть флаг, не является предметом нашего обсуждения. Однако, если бы Коростелев праздновал с флагом, это было бы нарушением правил», — отметил директор по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси.

4 января россиянин занял четвертое место в масс-старте. Во время церемонии награждения несколько болельщиков размахивали российскими флагами.

10 декабря Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS. На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе они завоевали квоты для участия в Олимпиаде-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.