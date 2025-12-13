Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел выйти в четвертьфинал спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

22-летний россиянин не сумел попасть в топ-30 квалификационного забега, но выполнил норматив для квалификации на Олимпиаду. Он стал 52-м с результатом 2.28,15.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации. Также до олимпийской квалификации была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.