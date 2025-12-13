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13 декабря 2025, 16:44

Коростелев не вышел в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел выйти в четвертьфинал спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

22-летний россиянин не сумел попасть в топ-30 квалификационного забега, но выполнил норматив для квалификации на Олимпиаду. Он стал 52-м с результатом 2.28,15.

Савелий Коростелев.Коростелев не прошел квалификацию: онлайн-трансляция этапа Кубка мира в Давосе

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации. Также до олимпийской квалификации была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

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Савелий Коростелев
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