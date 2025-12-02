Коростелев надеется выступить на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российский лыжник Савелий Коростелев надеется, что у него получится выступить на втором этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

2 декабря CAS удовлетворил апелляцию на решение FIS о запрете россиянам принимать участие в международных соревнованиях олимпийского сезона. FIS признала решение CAS и попросила российских спортсменов отправить заявки на получение нейтрального статуса.

«Шансов на участие на этапе в Тронхейме нет, слишком мало времени. Надеюсь на Давос. Многим ли российским спортсменам разрешат участвовать? Честно говоря, не знаю. Все зависит от FIS», — цитирует Коростелева NRK.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.