Клебо: «Шведские лыжники должны быстрее начать понимать что-то в тактике»

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо поделился мнением о проблемах шведских лыжников в нынешнем сезоне.

«Шведы могут благодарить только себя. В спринте в Драммене после квалификации они следили за тем, какой забег выберу я. Вальнес выбрал тот же забег. Они должны быстрее начать что-то понимать в тактике, шведы очень медленные. Это проблема, из-за которой они не успевают за нами», — цитирует Клебо TV2.

Сегодня, 18 марта, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Фалуне (Швеция) проходят спринтерские соревнования у мужчин и женщин.