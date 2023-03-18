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18 марта, 10:54

Клебо: «Шведские лыжники должны быстрее начать понимать что-то в тактике»

Виктория Кравченко
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо поделился мнением о проблемах шведских лыжников в нынешнем сезоне.

«Шведы могут благодарить только себя. В спринте в Драммене после квалификации они следили за тем, какой забег выберу я. Вальнес выбрал тот же забег. Они должны быстрее начать что-то понимать в тактике, шведы очень медленные. Это проблема, из-за которой они не успевают за нами», — цитирует Клебо TV2.

Сегодня, 18 марта, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Фалуне (Швеция) проходят спринтерские соревнования у мужчин и женщин.

Йоханнес Клебо
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