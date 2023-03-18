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18 марта, 17:03

Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Клебо преодолел дистанцию в 1,4 км за 2 минуты 52,73 секунды.

Второе место занял Эрик Вальнес из Норвегии (+0,73). Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (+1,18).

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Лыжные гонки

Кубок мира

13-й этап

Фалун, Швеция

Мужчины, спринт, свободный стиль, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73

2. Эрик Валнес (Норвегия) +0,73

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,18

4. Люка Шанава (Франция) +1,90

5. Ришар Жув (Франция) +1,96

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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