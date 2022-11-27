Клебо победил в гонке преследования на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира-2022/23 в Руке. Его результат 45 минут 30,6 секунды.
Вторым в гонке стал норвежец Пол Гульберг (+0,7), третий — Калле Халварссон из Швеции (+1,0).
Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Лыжные гонки
Кубок мира
1-й этап, Рука (Финляндия)
Гонка преследования, свободный стиль, 20 км
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды
3. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,0
4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3
5. Вильям Порома (Швеция) + 2,1
6. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) + 2,9.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 3,7
8. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 4,5
9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 5,5
10. Фридрих Мох (Германия) — 8,7