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Сегодня, 13:24

Клебо не выступит на третьем этапе Кубка мира из-за болезни

Мария Гусева
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не сможет выступить на третьем этапе Кубка мира из-за болезни, сообщает NRK. Характер заболевания 26-летнего норвежца не уточняется.

В спринте Клебо заменит Пол Треан Ауне. В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км вместо олимпийского чемпиона выступит Харальд Эстберг Амундсен.

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Клебо жил в коттедже отдельно от сборной из-за вспышки коронавируса.

Третий этап Кубка мира пройдет в норвежском Бейтостолене с 9 по 11 декабря.

Йоханнес Клебо
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