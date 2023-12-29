Итальянская биатлонистка Вирер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит четвертый этап Кубка мира в Обрехофе (Германия), сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта.

«Вирер окончательно оправилась от гриппа, который сильно подкосил ее выступление в первой части сезона, и по согласованию с техническим персоналом решила пропустить этот этап, чтобы усилить тренировки и выйти на старт следующих этапов в своей обычной соревновательной форме», — говорится в заявлении федерации.

33-летняя Вирер из-за болезни пропустила две гонки на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде. В сезоне-2023/24 лучшим результатом итальянки пока является 14-е место в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде.

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 4 по 7 января в Обрехофе. Женщины первую гонку проведут 5 января. Это будет спринт на 7,5 км.