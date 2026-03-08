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Губерниев о бронзе Коростелева: «Надо ехать в США на Кубок мира. Деньги у Федерации есть»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления Савелия Коростелева в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин завоевал бронзу.

«Если дело не в визах, то надо ехать в США на Кубок мира. Деньги у Федерации есть. Считаю, что ехать в Кировск, а не в США — это ошибка. Если только опять же все не упирается в бюрократию. Если американцы визы дадут, то надо ехать и не думать. Ребята созрели для медалей. В Кировске любители лыж переживут. Странно, что это не понимает пока еще президент ФЛГР», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Коростелев и Дарья Непряева вместо выступления на этапе Кубка мира в США будут готовиться к финалу Кубка России в Кировске.

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде пройдет 20-22 марта, а финал Кубка России состоится 28 марта — 5 апреля.

Савелий Коростелев и&nbsp;Дарья Непряева.Прекрасный день для российских лыжников. Коростелев впервые выиграл медаль на Кубке мира, а Непряева пришла четвертой

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Дарья Непряева
Савелий Коростелев
Дмитрий Губерниев
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